Zuzenhausen - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat Angreifer Gift Orban vom französischen Erstligisten Olympique Lyon verpflichtet. Der 22-jährige Nigerianer unterschreibt bei der TSG einen „langfristigen Vertrag“, wie die Hoffenheimer mitteilten. Details nannten die Kraichgauer nicht. Auch zu den Ablösemodalitäten machte der Club keine Angaben. Nach Informationen des TV-Senders Sky zahlt die TSG neun Millionen Euro plus Boni für Orban.

„In Gift Orban haben wir genau den schnellen Stürmer mit gutem Tiefgang gefunden, den wir gesucht haben“, sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG. „Gift hat seine Torgefahr und seine Spielfreude auf seinen bisherigen Stationen immer wieder unter Beweis gestellt, so dass wir überzeugt davon sind, dass er unserer Mannschaft mit seinen Fähigkeiten eine größere Variabilität in der Offensive verleiht.“

Wettbewerbsübergreifend kam der Angreifer in dieser Saison in fünf Spielen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer. In der Europa League stand Orban beim 2:2 gegen die TSG im vergangenen November in der Startelf. Es war sein letzter Einsatz für Olympique. Zuletzt war Orban nicht mehr im Kader.