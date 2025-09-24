Der VfB Stuttgart startet gegen Celta Vigo in die Europa League. Trainer Hoeneß rechnet mit einer hitzigen Partie. Ob sein Kapitän von Beginn an spielt, lässt er offen.

Stuttgart - Sebastian Hoeneß hat eine Startelf-Rückkehr von Kapitän Atakan Karazor beim Europa-League-Auftakt des VfB Stuttgart offen gelassen. „Ich werde mich zur Startaufstellung von morgen nicht äußern“, sagte der Trainer der Schwaben vor der Partie gegen Celta Vigo am Donnerstag (21.00 Uhr). „Wir haben sehr viele Spiele und müssen auch auf Themen wie die Belastungssteuerung schauen.“ Beim 2:0-Sieg zuletzt gegen den FC St. Pauli in der Fußball-Bundesliga hatte Karazor fast das gesamte Spiel auf der Bank gesessen und war erst kurz vor Schluss eingewechselt worden.

Sollte der 28-Jährige auch gegen Vigo draußen sein, dürfte der gegen St. Pauli starke Chema Andrés im Duell mit seinen Landsleuten erneut sein Vertreter sein. Unabhängig davon erwartet Hoeneß eine hitzige Partie. „Wir sollten auf jeden Fall darauf eingestellt sein, auf eine emotionale Mannschaft zu treffen“, sagte der Coach. Bei einem Testspiel im Sommer war es teils zu Rudelbildungen auf dem Platz gekommen. „Warum sollte das jetzt weniger werden?“, meinte Hoeneß.

Bis auf den weiter verletzten Deniz Undav stehen dem Trainer alle Spieler zur Verfügung. Wann der Nationalspieler auf den Platz zurückkehren kann, ließ Hoeneß weiter offen. „Er hat einen guten Schritt nach vorne gemacht in den letzten Tagen“, sagte er. „Er kommt immer näher. Wann das genau sein wird, kann ich nicht zu 100 Prozent sagen.“