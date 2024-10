Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß ist trotz der jüngsten Ergebniskrise vom Saisonstart des FC Bayern beeindruckt. Um in München zu bestehen, müsse sein Team für bestimmte „Momente leben“, fordert er.

Hoeneß: Bayern „größte Aufgabe - vielleicht sogar in Europa“

Trainer Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart sind am Samstag beim FC Bayern zu Gast.

Stuttgart - Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart begegnet dem FC Bayern München mit maximalem Respekt. „Das ist die größte Aufgabe, die du gerade haben kannst – in Deutschland, vielleicht sogar in Europa“, sagte der Coach der Schwaben vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga beim Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

„Es ist definitiv so, dass die Bayern wieder zu alter Stärke zurückgekommen sind“, meinte Hoeneß. Die Spielweise der Münchner sei „unglaublich intensiv“, die Mannschaft „sehr, sehr stark eingestellt“. Sein Trainerkollege Vincent Kompany, der seit Sommer bei den Bayern auf der Bank sitzt, „scheint da einen sehr guten Job zu machen“. Der Kader sei „brutal“ und „überragend gut“ besetzt, so Hoeneß weiter.

Hoeneß erwartet Leiden - und plant mit Undav

Genau wie der VfB haben die Bayern ihre vergangenen drei Pflichtspiele nicht gewonnen. Dennoch sind sie Liga-Erster. Gegen Bayer Leverkusen (1:1) und Eintracht Frankfurt (3:3) habe es ihnen bei aller Überlegenheit letztlich nur am „Output“ gefehlt, meinte Hoeneß. Der 42-Jährige arbeitete selbst einst als Nachwuchscoach bei den Bayern.

Um in München zu bestehen, müsse man kleinste Chancen nutzen, erklärte der Stuttgarter Trainer. Es gelte, „für diese Momente zu leben“, Standardsituationen zu kreieren und „leidenschaftlich zu verteidigen“. Dafür müsse sein Team, das voraussichtlich mit dem zuletzt angeschlagenen Nationalstürmer Deniz Undav planen kann, „mental bereit sein“.