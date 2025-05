Berlin - Die Damen des Berliner HC haben die Vorrunde in der 1. Feldhockey-Bundesliga als Siebter beendet und stehen damit in den Playoff-Viertelfinals. Der BHC verlor zwar am Sonntag das letzte Saisonspiel zuhause mit 2:4 (1:1) gegen den Spitzenreiter Mannheimer HC, profitierte aber von der 0:3-Niederlage des Verfolgers UHC Hamburg in Köln.

Nationalspielerin Joana Boehringer (5. Minute) hatte die Berlinerinnen zunächst in Führung gebracht, ehe die Gäste die Partie drehten. Alessa Volkert (43.) verkürzte im dritten Viertel per Strafecke noch zum 2:4-Endstand. Gegner im Viertelfinale, das im Modus Best-of-Three gespielt wird, ist nun der deutsche Meister Düsseldorfer HC als Tabellenzweiter.

Wespen-Damen und BHC-Herren in der Abstiegsrunde

Die Damen der Zehlendorfer Wespen verloren hingegen mit 0:3 (0:1) zuhause gegen den Aufsteiger vom Bremer HC. Als Tabellenletzte kämpfen sie nun in den Playdowns gegen den Neunten Münchner SC um den Ligaverbleib.

Auch die BHC-Herren standen bereits als Teilnehmer der Abstiegsrunde fest. Sie beendeten die Vorrunde im Anschluss mit einem 1:3 (0:1) gegen den Titelverteidiger Mannheimer HC. Den einzigen Berliner Treffer erzielte Leon Schmidt (37.). In der anstehenden Playdown-Serie gegen den Aufsteiger Münchner SC, der daheim 2:4 gegen den Club an der Alster verlor, hat der BHC als Tabellen-Zehnter das Heimrecht.