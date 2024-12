Der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke will weiter an der Spitze seiner Partei stehen. Er soll bei einem Landesparteitag in Arnstadt im Amt bestätigt werden.

Höcke will Thüringer AfD-Chef bleiben - Parteitag beginnt

Arnstadt - In Arnstadt ist ein AfD-Landesparteitag losgegangen, bei dem Björn Höcke als Thüringer Landesvorsitzender im Amt bestätigt werden soll. Der 52-Jährige kandidiere erneut als Landesparteichef, hieß es zuvor aus der Parteispitze. Auch Stefan Möller will als Thüringer AfD-Co-Chef kandidieren, wie er angekündigt hatte. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

In Arnstadt sollen die AfD-Mitglieder zudem eine Landesliste für die im Februar anstehende Bundestagswahl aufstellen. Auf Platz eins will demnach Stephan Brandner kandidieren, auf Platz zwei Thüringens AfD-Co-Chef Stefan Möller. Die beiden wollen als Tandem an den Start gehen.

Über den Verbleib Höckes an der Spitze des Thüringer Landesverbands hatte es wochenlang Spekulationen gegeben. Höcke selbst hat in den vergangenen Jahren immer wieder angedeutet, darüber nachzudenken, in die Bundesebene zu wechseln. Doch diesen Schritt hat er nie vollzogen, auch diesmal nicht.