Hochwasserlage in Meppen stabil: Weniger Regen

Meppen - Die Pegelstände der Flüsse Ems und Hase im vom Hochwasser bedrohten Meppen im Emsland sind am Samstag etwa gleich geblieben oder nur etwas gestiegen. Die Lage sei damit weiterhin stabil, teilte die Stadt mit. Die Wettervorhersage für die kommenden Tage stimmt die Einsatzkräfte demnach vorsichtig positiv. Der Regen soll laut der Prognose nachlassen. „Sollte sich dies bewahrheiten, spielt uns das Wetter zwar in die Karten, Entwarnung können wir allerdings noch keine geben“, sagte der Erste Stadtrat Matthias Funke.

Die Wasserstände seien weiter auf einem hohem Niveau und sollten Prognosen zufolge im Verlauf der nächsten Woche wohl nur langsam fallen. „Von daher bleiben wir mit Blick auf die weitere Entwicklung weiter vorsichtig positiv gestimmt“, sagte Funke.

Meppen liegt an Ems und Hase und war von dem Hochwasser in den vergangenen Tagen besonders betroffen. Mehrfach mussten Menschen aus Autos und Häusern gerettet werden. Zudem wurden in den vergangenen Tagen unter anderem ein Campingplatz und ein Seniorenheim evakuiert.