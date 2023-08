Kamenz - Die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Leipzig haben zuletzt im Durchschnitt weiter das sachsenweit höchste verfügbare Pro-Kopf-Einkommen gehabt. Die Summe lag im Jahr 2021 bei 23.549 Euro, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Seit 2011 führt der Landkreis Leipzig die landesweite Rangliste an. Die niedrigsten Einkommen je Person wurden seit 2019 in der Stadt Leipzig erzielt, 2021 waren es 20.545 Euro. Es handelt sich um die jüngsten verfügbaren Daten.

„Im Vergleich zu 2020 konnte in allen sächsischen Kreisen ein Anstieg der Pro-Kopf-Einkommen festgestellt werden“, so die Statistiker. Das Plus sei mit 482 Euro in Mittelsachsen, mit 471 Euro im Erzgebirgskreis sowie mit 468 Euro im Vogtlandkreis am höchsten ausgefallen, jeweils betrug es den Angaben zufolge 2,2 Prozent.

Bereits im Mai hatte das Statistische Landesamt mitgeteilt, dass das Durchschnittseinkommen der Menschen in Sachsen im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent auf 22.120 Euro gestiegen war. Bundesweit legte das Pro-Kopf-Einkommen um 2,1 Prozent auf 24 415 Euro zu.