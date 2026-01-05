Mitten auf der Nordsee treibt ein 60 Meter langer Ponton im Wasser. Zuvor war der Schleppdraht eines Schiffes gerissen. Der Hochseeschlepper „Nordic“ macht sich auf den Weg und greift ein.

Spiekeroog - Ein Schlepper hat in der Nordsee seinen 60 Meter langen, leeren Ponton verloren. Der Schleppdraht zwischen Schlepper und Ponton sei am Morgen abgerissen, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Weser-Jade-Nordsee in Wilhelmshaven auf Anfrage. Weil der Ponton drohte, abzudriften und die Schifffahrt zu gefährden, machten sich das Mehrzweckschiff „Mellum“ und der deutsche Hochseeschlepper „Nordic“ auf den Weg zu dem Schlepper, der am Mittag rund zwölf Kilometer vor der ostfriesischen Insel Spiekeroog lag.

„Die "Nordic" hat den Ponton auf dem Haken und zieht den nach Norden weg“, sagte der Sprecher. Am Nachmittag sollte ein Ersatzschlepper aus Emden den Ponton weiter schleppen. Das Schiff „Mellum“ kümmere sich unterdessen um den Schlepper und den gerissenen Schleppdraht, sagte der Sprecher weiter. „Es ist alles unter Kontrolle. Die Arbeiten laufen routinemäßig.“

Warum der Schlepper „Leopard“ den Ponton verlor, ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben des Schiffsortungsdienstes Vesselfinder war der 35 Meter lange Schlepper auf dem Weg von Emden ins polnische Danzig.