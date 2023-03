Bremen (dpa/lni) Bei einem Hochhausbrand in Bremen-Osterholz hat die Feuerwehr eine Frau vor einem folgenschweren Sturz aus dem zehnten Stock bewahrt. In der Küche ihrer Wohnung war in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Frau wurde durch die Flammen eingeschlossen und rettete sich zunächst auf einen Fenstersims im zehnten Stock, wie die Feuerwehr mitteilte.



Die Einsatzkräfte mit Atemschutzgerät bahnten sich einen Weg durch die brennende Küche und verhinderten, dass die 39-Jährige abstürzte. Ihre Kinder im Alter von zehn und fünfzehn Jahren hatten die brennende Wohnung eigenständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Sie erlitten leichte Verletzungen. Die Frau wurde mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Brandursache wird ermittelt.