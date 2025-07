Bis in die untere Stratosphäre soll das unbemannte Solarflugzeug fliegen und dort unter anderem bei der Erdbeobachtung helfen. Jetzt wurden am Drohnenzentrum erste erfolgreiche Tests absolviert.

Cochstedt - Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt derzeit ein besonders hochfliegendes Solarflugzeug, das in rund 20 Kilometern Höhe unter anderem für die Erdbeobachtung eingesetzt werden soll. Am Nationalen Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtzeuge in Cochstedt (Sachsen-Anhalt) seien jetzt erste Schwingungstests erfolgreich verlaufen, teilte das DLR mit. Dabei wird am Boden und mit Sensoren untersucht, wie sich die Maschine zum Beispiel bei verschiedenen Windbedingungen verhält. Dies sei ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines eigenen hochfliegenden Solarflugzeugs.

Spannbreite von 27 Metern bei nur 138 kg Gewicht

Das unbemannte Flugzeug wurde nach Angaben des DLR in Braunschweig gefertigt und hat bei einer Spannweite von 27 Metern ein Gewicht von nur 138 Kilogramm. Es soll als Test-Plattform bis in die untere Stratosphäre auf etwa 20 Kilometer Höhe fliegen. Dort sollen Sensorsysteme und Systemtechnologien für den lang andauernden Einsatz auf einer hochfliegenden Plattform erprobt werden.

Solche unbemannten Plattformen könnten vielfältige Aufgaben bei der Erdbeobachtung und der Kommunikation erfüllten, teilte das DLR mit. Diese reichen von der Überwachung von Schifffahrtswegen bis zum Katastrophenmanagement oder der Bereitstellung von Internet. Eine erste Flugerprobung sei bis kommendes Jahr vorgesehen.