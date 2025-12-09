Zwei Forscher aus Dresden und Leipzig werden vom Europäischen Forschungsrat ausgezeichnet. Was die Unterstützung wert ist.

Dresden/Leipzig - Zwei Forscher aus Sachsen erhalten eine hochdotierte Förderung der EU. Die beiden Wissenschaftler aus Dresden und Leipzig erhalten jeweils bis zu zwei Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte.

Der Europäische Forschungsrat (ERC) zeichnete Jeronimo Castrillon-Mazo von der TU Dresden und Lars Meyer vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig mit dem Consolidator Grant aus - laut Ministerium eine der höchstdotierten Fördermaßnahmen der EU für einzelne Wissenschaftler.