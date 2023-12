Sektflaschen lagern in einem Gewölbekeller unter Schloss Landestrost in der Region Hannover.

Neustadt am Rübenberge - In der Zeit vor Weihnachten und Silvester verpacken und versenden die Mitarbeiter des Sektherstellers Duprès besonders viel Sekt. „Meine Kolleginnen und Kollegen im Ladengeschäft haben da unendlich zu tun“, sagte Günter Kubanek. Der 68 Jahre alte Kellermeister führt seit mehr als zwei Jahren durch die historische Sektkellerei im Schloss Landestrost.

In den kühlen und dunklen Gewölben zeigen Günter Kubanek und sein Kollege Dietrich Walloschke, wie der Sekt vor Ort produziert wurde. Neben den Erläuterungen, wie die Schaumweine hergestellt werden, gibt es für Interessierte auch Verkostungen. Kubanek selbst trinke auch gern Sekt und Weißwein. Sein Kollege Dietrich Walloschke hingegen, der seit mehr als 20 Jahren Kellermeister sei, bevorzuge das Pils.

Früher wurde auch im Schloss Sekt hergestellt. Inzwischen wird nicht mehr vor Ort produziert. Gegründet wurde die Sektkellerei 1888 von Perlenhändler Fritz Kollmeyer. Inspiriert durch seine Reisen durch die Champagne sei in Kollmeyer der Wunsch gereift, in Neustadt am Rübenberge Sekt herzustellen. Kellermeister Kubanek zufolge wollte sich Kollmeyer seitdem um die Perlen im Glas kümmern - denn „die machen schneller Freude“.