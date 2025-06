Auch in diesem Jahr können Berliner Obdachlose in Räumen der Hitzehilfe vor hohen Temperaturen Schutz suchen. (Archivbild)

Berlin - Mit dem meteorologischen Beginn des Sommers startet an diesem Sonntag auch die Hitzehilfe für obdachlose Menschen in Berlin. Sie können dann in speziellen Räumlichkeiten Schutz vor gleißender Sonne und besonders hohen Temperaturen suchen, wie Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) mitteilte. Zudem sind Sozialarbeiterinnen und -arbeiter im Stadtgebiet unterwegs und verteilen Wasser und Sonnenschutz an Obdachlose.

„Hitze kann lebensgefährlich sein, vor allem für Menschen, die auf der Straße leben“, betonte Kiziltepe. „Mit der Hitzehilfe schaffen wir schnell und unbürokratisch wichtige Angebote, sei es das Verteilen von Wasserflaschen und Sonnencreme oder das Öffnen kühler Räume, zum Beispiel in Kirchen.“ Rund 300.000 Euro stünden für die Angebote zur Verfügung.

Berlinerinnen und Berliner sind aufgerufen, auf obdachlose Menschen zu achten, die ungeschützt in der Sonne sitzen und Hilfe brauchen.