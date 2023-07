Las Vegas/DUR/dpa – Dem Süden der USA steht eine extreme Hitzewelle bevor. Wie der US-Wetterdienst NWS mitteilt, hat sich im Südwesten des Landes ein sogenannter „Hitzedom“ gebildet. Kalifornien, Arizona, Nevada und New Mexico stehen damit Temperaturen von mehr als 40 Grad bevor – und das womöglich über Wochen.

Ein Hitzedom bedeutet, dass die Extrem-Wärme wie unter einer riesigen Kuppel gefangen ist. Das Wetter bleibt also, wie es ist.

Für Los Angeles bedeutet das bis zu 44 Grad, in Las Vegas und Phoenix werden ähnliche Temperaturen erwartet. Die Behörden warnen davor, tagsüber nach draußen zu gehen. Vor allem Menschen, die keine Klimaanlage oder keine ausreichende Wasserversorgung haben, seien in ernster Gefahr.

Lesen Sie auch: Ab wann wird Hitze für Menschen gefährlich?

Hitzewelle auch in Südeuropa - Weit über 40 Grad in Südspanien

Auch Südeuropa kämpft derzeit mit einer extremen Hitzewelle. In Teilen Spaniens kletterte das Quecksilber am Montagnachmittag auf bis zu 44 Grad. Der Nationale Wetterdienst Aemet rief für diese Region, in der die Großstädte Sevilla und Córdoba liegen, die höchste Alarmstufe Rot aus.

Schon Ende Juni waren dort 44 Grad im Schatten gemessen worden. Für Menschen, vor allem Kleinkinder, Alte und Kranke, sowie auch für die Natur sind diese hohen Tagestemperaturen enorm anstrengend und auch nachts gibt es kaum Erholung, weil es dann immer noch mindestens 25 Grad warm ist.

Lesen Sie auch: Was hilft im Umgang mit Hitze?

Auch in anderen Teilen des Landes war es am Montag sehr heiß - in der Hauptstadt Madrid bis zu 39 Grad und auf der Urlauberinsel Mallorca bis zu 35 Grad. Etwas erträglicher war es in Katalonien mit 30 Grad und im Norden des Landes mit Temperaturen um die 25 Grad. Abklingen könnte diese schon zweite Hitzewelle des Sommers erst zum Ende der Woche.

Lesen Sie auch: Gegen die Hitze: So bleibt die Wohnung im Sommer angenehm kühl

In Spanien haben sich die Hitzewellen in den vergangenen Jahren gehäuft, wie Aemet betont. Behördensprecher Ruben del Campo warnt seit langem: „Eines ist klar: Der (vom Menschen verursachte) Klimawandel verstärkt extreme Wetterereignisse.“