Am Donnerstag ist in Sachsen schwitzen angesagt. Temperaturen von bis zu 36 Grad kündigt der Deutsche Wetterdienst an. Örtlich gibt es eine geringe Gewitterwahrscheinlichkeit.

Dresden - Auf Hitze und viel Sonnenschein aber auch eine geringe Schauer- und Gewitterneigung müssen sich die Menschen in Sachsen einstellen. Die erwarteten Temperaturen liegen zwischen 32 und 36 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Bergland werden bis zu 31 Grad erwartet. Am Nachmittag kündigt der DWD östlich der Spree sowie zwischen der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge eine geringe Gewitterwahrscheinlichkeit mit möglichem Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit an.

In der Nacht zum Freitag ist der Himmel locker bewölkt und die Temperaturen fallen auf bis zu 16 Grad.

Am Freitag liegen die Höchstwerte bei 30 Grad, im Bergland bei 27 Grad. Am Himmel wechseln sich Sonne und Quellwolken ab und es bleibt überwiegend trocken.