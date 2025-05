Rössing - Mehrere Männer sollen in Rössing im Landkreis Hildesheim den Hitlergruß gezeigt haben. Außerdem sollen sie am Donnerstagabend rechtsradikale Parolen gegrölt haben, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge habe dies mitbekommen und sich an die Behörde gewandt. Am Einsatzort trafen die Beamten auf sechs schwer angetrunkene Männer im Alter von 32 bis 37 Jahren.

Ein 32-Jähriger zeigte dann den Beamten einen Hitlergruß und versuchte schließlich, auf seinem Fahrrad zu entkommen. Als er daran gehindert wurde, leistete er Widerstand, obendrein beleidigte und bedrohte er die Beamten. Mehreren Beamten gelang es, den Mann zu fixieren. Er kam „unter Zwangsmaßnahmen“ zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Unter den Begleitern des 32-Jährigen kam es nach Polizeiangaben zu „Solidarisierungseffekten“. Weiteren Einsatzkräften gelang es, dies zu unterbinden - der Einsatz erregte starke Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.