Bautzen - Am Rande einer öffentlichen Tanzveranstaltung in Bautzen sollen mehrere Menschen einen Nazigruß gezeigt und verfassungswidrige Parolen gerufen haben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitagabend auf dem Theaterplatz. Dort habe sich eine Gruppe am Rande des Festes versammelt, später seien noch mehr Menschen dazugekommen. Aus der Gruppe heraus seien dann die Gesten und Äußerungen erfolgt.

Der Veranstalter verständigte die Polizei, er verwies alle Beteiligten vom Veranstaltungsgelände. Beim Eintreffen der Beamten waren alle bereits verschwunden. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen, Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.