In Wasungen haben die Narren das Sagen: Der historische Umzug, in diesem Jahr mir rund 1.800 Mitwirkenden, zieht durch die Südthüringer Kleinstadt.

Wasungen - „Woesinge ahoi“ schallt es durch die Südthüringer Kleinstadt Wasungen: Rund 1.800 Karnevalisten und Musiker beteiligen sich nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr am traditionellen Umzug, der am Samstagnachmittag startete. Wasungen gehört zu den Orten mit der längsten Karnevalstradition in Deutschland. Die Stadt im Werratal ist seit dem 16. Jahrhundert eine Hochburg – zum 490. Mal wird in diesem Jahr Straßenkarneval mit einem farbenfrohen Umzug gefeiert.

In diesem Jahr stehe der Zug unter dem Motto „One ons läufd gor näesd“ - „Ohne uns läuft gar nichts“, so der Präsident des Wasunger Carneval Clubs (WCC), Marcel Kißling. Mit im Zug dabei seien Karnevalsvereine und Musikgruppen aus der gesamten Region. Kißling schätzt, dass das närrische Treiben an den Straßenrändern von einigen Tausend Zuschauern verfolgt wird – viele davon in bunten Kostümen oder mit Narrenkappen.

Nach Angaben des Landesverbandes der Karnevalsvereine sind zum Saisonhöhepunkt rund 100 Umzüge in Thüringen geplant – am Samstag unter anderem in Apolda, Arnstadt oder Stadtilm. Am Sonntag folgt der wahrscheinlich größte Thüringer Karnevalsumzug in Erfurt. In Thüringen sind nach Angaben des Landesverbandes rund 30.000 Narren in mehr als 330 Vereinen organisiert.