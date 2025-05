Alkohol spielt eine nicht unerhebliche Rolle am Himmelfahrts- oder Vatertag. So sieht die Bilanz im Süden Sachsen-Anhalts aus.

Halle - Im Süden Sachsen-Anhalts hat die Polizei einen überwiegend friedlichen Verlauf des Himmelfahrttags bilanziert. „Trotz eines verhältnismäßig ruhigen Einsatzverlaufs kam es zu einigen feiertagstypischen Vorkommnissen“, erklärte ein Sprecher in Halle. In der Saalestadt etwa habe es unter anderem sieben Körperverletzungsdelikte gegeben, einen Raub, eine Bedrohung und einen Diebstahl. Fünf Menschen seien zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden.

Alkohol spielte eine nicht unerhebliche Rolle: Ein Fahrradfahrer stürzte und war kurzzeitig nicht ansprechbar. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von über ein Promille festgestellt.

Auch im Saalekreis, im Burgenlandkreis und im Landkreis Mansfeld-Südharz wurden vereinzelte Delikte im Zusammenhang mit dem Feiertag aufgenommen. In Braunsbedra etwa sangen drei Männer in einem Auto zu lauter Musik mit volksverhetzenden Inhalten. Ein Zeuge meldete zudem, dass er rechtsextreme Parolen gehört habe - als die Polizei eintraf, waren die Männer schon davongefahren. Im Weißenfelser Ortsteil Leißling stellten sich laut Polizei augenscheinlich betrunkene Männer zwei Mädchen im Alter von 12 und 15 Jahren in den Weg, entblößten sich vor ihnen und berührten sie.