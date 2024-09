Jena - Kostenfreie Hilfe beim Umgang mit digitalen Geräten wie Laptop, Smartphone oder Saugroboter will künftig ein neuer ProbierLaden in Jena anbieten. Das Angebot richte sich an alle Jenaer Bürger, die Unterstützung bei digitalen Alltagsfragen suchten oder ihre Kompetenzen erweitern möchten, teilte die Stadtverwaltung mit. Der ProbierLaden werde am kommenden Donnerstag eröffnet. In entspannter Wohnzimmeratmosphäre könnten dann dort – ganz im Sinne des Namens – verschiedene digitale Geräte ausprobiert werden. Ziel sei es, Berührungsängste abzubauen.

Medienpädagogen stehen den Angaben nach vor Ort bereit, um bei verschiedenen Fragen zu helfen: Ob es darum geht, eine E-Mail-Adresse einzurichten, Fotos vom Smartphone auf den Laptop zu übertragen, große Videodateien zu verschicken, analoge Medien zu digitalisieren oder PayPal für Online-Zahlungen zu nutzen. Der Fokus liege auf dem Lernen, Nachfragen, Ausprobieren und Verstehen, hieß es.

Für individuelle Unterstützung könnten Beratungstermine vereinbart werden. Zusätzlich werden kostenfreie Kurse und Informationsreihen angeboten, darunter Einstiegskurse in Word und PowerPoint, Vorträge zu Datensicherheit, Cyberkriminalität und zum Umgang mit sozialen Medien sowie Workshops zur E-Mail-Erstellung oder Fotobearbeitung mit dem Smartphone. Zudem soll es für pädagogische Fachkräfte und Vereinen kostenlose Fortbildungskurse zu digitalen Themen geben.

Der ProbierLaden gehört zum Smart City Projekt der Stadt Jena und wurde in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Jena und JenaKultur entwickelt.