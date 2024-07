Nichts für schwache Nerven: In Berlin können Abenteuerlustige seit Kurzem in 120 Metern Höhe über dem Alexanderplatz schaukeln. Wie teuer fünf Minuten Schaukeln sind.

"HIgh Swing" in Berlin

Auf dem Park-Inn-Hotel in Berlin befindet sich die höchste Schaukel Europas.

Berlin/DUR. - Gute Nachrichten für alle, die gerne schaukeln und nach einem Adrenalinkick suchen: Im Juni wurde in Berlin die höchste Schaukel Europas eröffnet.

Die Schaukel namens "High Swing" befindet sich auf dem Park-Inn-Hotel am Alexanderplatz – in 120 Metern Höhe. Sie ist samstags und sonntags von 12 bis 15 Uhr und von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Fünf Minuten Schaukeln kosten 24,90 Euro pro Person.

Teilnehmende müssen mindestens 14 Jahre alt sein und dürfen nicht mehr als 118 Kilo wiegen. Wer jünger als 18 Jahre ist, braucht eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. "Normale physische Gesundheit wird vorausgesetzt", heißt es auf der Website des Veranstalters. Während des Schaukelns ist man einem Gurt gesichert.

Betreiber ist die Firma Vertical Sports Events GmbH, die auch Bungee-Jumping und House-Running anbietet – eine Sportart, bei der man an Spezialgurten befestigt mit dem Gesicht nach unten an der Fassade eines Hochhauses in die Tiefe läuft.

Die Firma bewirbt die Schaukel auf dem Park-Inn-Hotel als die "beste Insta-Location" Berlins.