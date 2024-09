Am Wochenende hat die Bundespolizei bei einer großangelegten Kontrolle Hunderte Menschen am Hauptbahnhof Hannover kontrolliert - und einige Ermittlungserfolge erzielt.

Hannover - Bei einem Großeinsatz am Hauptbahnhof in Hannover hat die Bundespolizei mehrere Hieb- und Stichwaffen sichergestellt. Bei der Kontrolle wurde am Wochenende unter anderem eine Axt von einer polizeibekannten Person beschlagnahmt, wie die Beamten mitteilten. Insgesamt seien die Personalien von 390 Menschen überprüft worden.

Die 70 Einsatzkräfte entdeckten darüber hinaus ein Cuttermesser, zwei Schlagringe sowie ein Klappmesser und zogen sie aus dem Verkehr. Auch in Zukunft wolle die Bundespolizei in Hannover in unregelmäßigen Abständen entsprechende Einsätze durchführen, kündigten die Beamten an.

Diese Einsätze hätten das Ziel, „einerseits das Dunkelfeld des Mitführens gefährlicher Gegenstände zu erhellen“, hieß es. Andererseits solle die klare Botschaft vermittelt werden, „dass Waffen aller Art im Bahnverkehr nichts zu suchen haben“. Körperverletzungsdelikte mit Waffen und anderen gefährlichen Werkzeugen, vor allem Messern, würden zunehmend eine Gefahr darstellen.