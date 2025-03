Wenn die Temperaturen steigen und es frühlingshaft wird, heißt das für Allergiker: Der Heuschnupfen beginnt wieder. Mit einer App will die Charité Betroffenen helfen.

Berlin - Allergiker bekommen in Berlin mit einer App der Charité schnelle Informationen über den Pollenflug. Eine Pollenfalle sammelt Blütenstaub und wertet die Daten aus, die nur wenige Stunden später in der App verfügbar sind, wie die Charité mitteilte. Untersucht werden die Werte von Ambrosia, Beifuß, Birke, Erle, Esche, Gräsern, Hasel und Roggen.

Anwender können in einem Tagebuch in der App Symptome, eingenommene Medikamente und die im Freien verbrachte Zeit notieren. So verstehen Betroffene ihren eigenen Heuschnupfen besser, wie es hieß. Gleichzeitig können sie laut Charité die Forscherinnen und Forscher unterstützen, wenn sie ihre Daten spenden.

Individuelle Vorhersagen für Allergiker

Die Anwendung namens Pollenius ist Teil eines Forschungsprojektes, das Allergiesymptome untersucht. Ziel soll demnach ein Modell sein, das Allergikern individuelle Vorhersagen liefert - etwa wie sich die Symptome entwickeln oder wann ein Aufenthalt im Freien eher vermieden werden sollte. Dieses Modell soll am Ende in die App integriert werden.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interessiert etwa, wann die Allergiesymptome besonders stark sind. Das hänge nämlich nicht immer nur von der Anzahl der Pollen, sondern auch von ihrer Beschaffenheit ab. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Projektpartner ist das Zentrum Allergie und Umwelt in München.