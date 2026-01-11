weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Alarm: Heulende Sirenen - Fehlalarm in Halle

EIL
+++Jetzt live:+++ Liverpool, Leeds, FCM: Europas Top-Talente in Magdeburg: Pape-Cup hier im Livestream
+++Jetzt live:+++ Liverpool, Leeds, FCM: Europas Top-Talente in Magdeburg: Pape-Cup hier im Livestream

Alarm Heulende Sirenen - Fehlalarm in Halle

Plötzlich Alarm, aber keine Gefahr: In Halle sorgt ein Sirenengeheul für Verwirrung. Was die Stadt zur Ursache sagt.

Von dpa 11.01.2026, 10:59
Im Stadtgebiet Halle schrillten am Samstagabend die Sirenen. (Symbolbild)
Im Stadtgebiet Halle schrillten am Samstagabend die Sirenen. (Symbolbild) Heiko Rebsch/dpa

Halle - Ein großflächiger Alarm am Samstagabend in Halle hat sich als fehlerhaft herausgestellt. Laut der Stadt Halle lag ein technischer Defekt vor. Am Samstag gegen 22.00 Uhr hatten demnach alle betriebsfähigen Alarmsirenen im Stadtgebiet geheult. Eine Gefahrenlage habe jedoch nicht bestanden. Derzeit läuft die Ursachenermittlung der Fehlauslösung.