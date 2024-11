Hertha BSC beklagt in dieser Saison viele Verletzungen. Nun hat es zwei weitere Profis erwischt. Für das nächste Spiel hat Trainer Cristian Fiél vor allem in der Abwehr ein Problem.

Berlin - Hertha BSC hat weiter großes Verletzungspech. Wie der Berliner Fußball-Zweitligist mitteilte, fallen Kapitän Toni Leistner und Mittelfeldspieler Michal Karbownik mit Blessuren aus. Innenverteidiger Leistner (34) zog sich in der Partie gegen den 1. FC Köln eine Muskelverletzung zu, Karbownik (23) beklagt nach dem 0:1 eine Verletzung am Sprunggelenk. Wie lange das Duo Trainer Cristian Fiél nicht zur Verfügung steht, teilten die Berliner nicht mit.

Besonders in der Abwehr wird die Lage für die Hertha immer schwieriger. Vor Leistner hatten sich schon die zentralen Defensivspieler Linus Gechter (Schulter) und John Anthony Brooks (Knöchel) verletzt und fallen länger aus. Im nächsten Punktspiel bei Darmstadt 98 am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ist zudem Marton Dardai nach seiner fünften Gelben Karte in dieser Saison für den Tabellenachten gesperrt.

Pascal Klemens ist der letzte verbliebene einsatzfähige Innenverteidiger im Kader. Zuletzt hatten Leistner und Dardai in der Abwehr nebeneinander gespielt. Offensivakteur Fabian Reese konnte wegen einer Sprunggelenksverletzung in dieser Saison noch kein Spiel bestreiten.