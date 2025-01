Berlin - Hertha-Profi Derry Scherhant kann die damalige Kritik des früheren Trainers Pal Dardai an ihm nur schwer nachvollziehen. „Es war nicht einfach. Es hat mich sehr überrascht, dass es zum Teil so öffentlich abgelaufen ist – teilweise auch mit Dingen, die nicht zu 100 Prozent gestimmt haben“, sagte der Offensivspieler in einem Interview bei „rbb24.de“.

Der damalige Coach Dardai hatte Ende 2023 gefordert, Scherhant müsse an seiner Mentalität arbeiten. „Er kommt spät zum Training oder zur Besprechung. Er hat auch noch Potenzial und muss versuchen, sich zu verbessern“, sagte der damalige Coach, bescheinigte Scherhant aber auch Willen zur Verbesserung.

Unter dem neuen Trainer Cristian Fiél hat Scherhant - auch bedingt durch die langwierige Verletzung von Fabian Reese - seine Torquote von sechs Toren im Vergleich zur vorigen Spielzeit bereits verdreifacht und auch schon mehrere Elfmeter herausgeholt.

Scherhant: „Habe hart an mir gearbeitet“

Trotz einer für Hertha BSC nicht optimalen Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga sieht der 22-Jährige seine dritte Profi-Saison als die bisher beste an. „Die letzte war für mich persönlich mental sehr schwierig. Umso mehr freut es mich, dass ich aktuell so gute Leistungen zeigen kann. Ich fühle mich in der Mannschaft sehr wohl.“

Die Kritik von Dardai scheint ihn auch motiviert zu haben: „Ich habe versucht, mich auf mich selbst zu konzentrieren und das Beste aus der Situation zu machen. Ich habe hart an mir gearbeitet und versucht, den Rest auszublenden. Nur das konnte ich beeinflussen“, sagte Scherhant. Hinzu kamen Gedanken an einen Vereinswechsel im Sommer, der aber nicht zustande kam.

Mit der Rückkehr von Reese bekommt Scherhant nun wieder Konkurrenz der linken Seite. Das scheint dem gebürtigen Berliner aber nichts auszumachen: „Wo ich spiele, muss natürlich der Trainer entscheiden. Ich habe mich in den letzten Spielen sehr wohl auf links gefühlt, kann offensiv aber auf mehreren Positionen spielen. Die Entscheidung liegt beim Trainer. Ich spiele da, wo ich gebraucht werde.“