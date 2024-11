Berlin - Fans von Fußball-Zweitligist Hertha BSC können das Pokal-Achtelfinale der Berliner beim 1. FC Köln im frei empfangbaren Fernsehen schauen. Die Partie in der Kölner Arena wird am Mittwoch, 4. Dezember, um 18.00 Uhr angepfiffen, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Das Spiel wird vom ZDF und bei Sky übertragen. Die beiden Mannschaften trafen erst am vergangenen Samstagabend in Berlin in der Liga aufeinander. Hertha verlor nach einer enttäuschenden Leistung 0:1.

Die Berliner hatten in der zweiten Runde am Mittwoch im heimischen Olympiastadion den Bundesligisten Heidenheim (2:1) aus dem Pokal geworfen. Wie immer seit 1985 wird das DFB-Pokalfinale auch in dieser Saison in der Arena in der Hauptstadt gespielt, am 24. Mai 2025.