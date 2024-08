Als großes Talent preist Hertha Anfang des Jahres den neu verpflichteten Bradley Ibrahim. Doch nach einem halben Jahr wird der 19-Jährige in seiner Heimat Spielpraxis sammeln.

Hertha verleiht Ibrahim in dritte englische Liga

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat kurz vor Transferschluss noch seinen Mittelfeldspieler Bradley Ibrahim verliehen. Der 19-Jährige wird bis zum Ende der aktuellen Saison für den englischen Drittligisten Crawley Town in der League One auflaufen, wie der Verein mitteilte. Ibrahim war erst zum Ende der vorangegangenen Transferphase aus der U21 von Arsenal London verpflichtet worden.

Dabei waren die Vorschusslorbeeren für das Talent groß. „Der Junge ist zu gut“, sagte der damalige Trainer Pal Dardai, „ich suche noch den Haken.“ Der Haken machte sich im Laufe der Rückrunde bemerkbar. Anstatt sich für den Kader der ersten Männer anzubieten, absolvierte Ibrahim elf Einsätze für die U23 in der Regionalliga Nordost und trainierte zeitweise auch individuell, ohne verletzt gewesen zu sein.

Hertha sieht deshalb ein Leihgeschäft als optimal für die Entwicklung an. „Bradley ist ein talentierter junger Spieler, der weitere Erfahrungen und viel Spielpraxis sammeln muss. In Crawley sind die Chancen darauf gut und deswegen sind wir glücklich über diese Lösung“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber. Crawley Town liegt nach drei Spieltagen mit sechs Punkten auf dem achten Platz der League One.