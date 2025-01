Zuletzt hat Marius Gersbeck anstelle von Tjark Ernst das Hertha-Tor gehütet. Trainer Fiél wird nun verkünden, wer in der nächsten Zeit zwischen den Pfosten stehen wird.

Hertha-Trainer Fiél trifft Entscheidung in Torhüterfrage

Berlin - Bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist die Torhüterfrage für die kommende Zeit geklärt. Hertha-Trainer Cristian Fiél will heute Tjark Ernst und Marius Gersbeck informieren, wer als aktuell Nummer eins auserkoren ist. „Die Entscheidung ist gefallen“, sagte der 44-Jährige vor dem Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Der 21 Jahre alte Ernst hütete seit Beginn der vergangenen Spielzeit das Tor, musste aber vor dem Auswärtsspiel in Paderborn (2:1) vor zwei Wochen aufgrund muskulärer Probleme passen. Der acht Jahre ältere Gersbeck sprang ein und erhielt auch bei der 2:3-Heimniederlage gegen den Hamburger SV am vergangenen Wochenende den Platz. „Für Marius hat die Erfahrung gesprochen, ich habe keinen Grund gesehen, zu wechseln. Es ist leider so, dass auf dieser Position nur einer spielen kann“, sagte Fiél.

Entscheidung gilt nicht bis zum Saisonende

Derjenige, der beim Tabellenletzten aus der Oberpfalz den Berliner Kasten hütet, wird auch in den kommenden Spielen den Status als Nummer eins innehaben. Fiél möchte nicht „von Woche zu Woche entscheiden, es geht um Leistung“. Angesichts von möglichen Verletzungen verteilt der Trainer diese Position nicht bis zum Saisonende, betont aber: „Das ist eine Entscheidung für einen längeren Zeitraum.“