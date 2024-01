Berlin - U21-Nationalspieler Marton Dardai sieht seine Zukunft nicht im DFB-Trikot und will künftig für Ungarn spielen. Der Profi vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC teilte am Montagabend bei Instagram mit, dass er bei den Männern lieber für den deutschen EM-Gruppengegner auflaufen will. Dardai ist in Berlin geboren, sein Vater und Hertha-Trainer Pal Dardai ist Ungar. Auch Marton Dardais älterer Bruder Palko hatte sich zuvor für Ungarns Nationalteam entschieden.

„Ich weiß, dass ich meine Karriere auch den deutschen Jugendnationalmannschaften zu verdanken habe und dafür sage ich DANKE!“, schrieb Dardai und ergänzte: „Die Entscheidung ist aber auch eine absolute Herzensangelegenheit und deshalb freue ich mich unglaublich, in Zukunft für das Heimatland meiner Eltern aufzulaufen.“ Er habe sich „ausgiebig Zeit für eine finale Entscheidung gelassen“, erklärte der Abwehrspieler: „Es versteht sich von selbst, dass mir die Entscheidung nicht leicht gefallen ist.“

Seit 2022 lief Dardai achtmal für die U21-Auswahl auf und kommt auf insgesamt 25 internationale Spiele für deutsche Nachwuchsmannschaften.