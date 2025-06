Berlin - Bradley Ibrahim kehrt von seiner Leihe nicht wieder zum Fußball-Zweitligisten Hertha BSC zurück. Der 20-Jährige wird ab der kommenden Spielzeit für Plymouth Argyle FC auflaufen, wie die Berliner mitteilten. Der aus der zweitklassigen Championship abgestiegene englische Club stattet den Mittelfeldspieler mit einem Vertrag über vier Jahre aus. Über weitere Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben.

Ibrahim war im Februar 2024 aus der U21 des FC Arsenal nach Berlin gewechselt und hatte seinen damaligen Trainer Pal Dardai ins Schwärmen versetzt. Doch der 1,85 Meter lange Defensivspezialist kam nicht über zwölf Einsätze in der Berliner U23 hinaus und stand nur einmal in einem Pflichtspiel der Profis im Kader – ohne Einsatz.

Bereits in der abgelaufenen Saison war der ehemalige Nachwuchs-Nationalspieler an den englischen Drittligisten Crawley Town verliehen und absolvierte wettbewerbsübergreifend 37 Partien. „Bradley hat in England zuletzt gute Leistungen gezeigt und viel Spielzeit gesammelt“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber, „auch deswegen ergab sich nun der Wunsch und die Möglichkeit, dauerhaft in seine Heimat zurückzukehren.“