Berlin - Hertha BSC will seine bisher miserable Heimbilanz aufpolieren. Im Olympiastadion holten die Berliner Profis in dieser Saison in der 2. Fußball-Bundesliga aus drei Spielen nur einen Punkt. Ein Tor vor heimischer Kulisse gelang auch noch nicht. „Es ist wie so ein Hamsterrad“, sagte Trainer Stefan Leitl. Seine Mannschaft wolle daheim zu viele Dinge besonders gut machen und scheitere dann an den Ansprüchen. Gegen Preußen Münster soll das heute (13.00 Uhr/Sky) anders sein.