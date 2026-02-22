Hertha beendet mit dem Spiel in Paderborn die Serie gegen die ersten fünf Mannschaften der Tabelle. Ein Sieg würde die Aufstiegsambitionen fördern.

Berlin - Mit dem Gastspiel in Paderborn endet Herthas Serie in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die ersten fünf Mannschaften der Tabelle. Mit einem Auswärtssieg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) könnten die auf dem sechsten Tabellenplatz liegenden Berliner den Abstand zu dem Tabellenfünften auf drei Punkte verkürzen. Bisher stehen ein Sieg, eine Niederlage sowie zwei Remis gegen Elversberg, Hannover, Schalke und Darmstadt zu Jahresbeginn zu Buche.

Hertha-Trainer Stefan Leitl wird nach seiner Sperre beim 2:3 gegen Hannover 96 in der Paderborner Arena wieder auf der Bank sitzen. Verzichten muss er auf die verletzten Maurice Krattenmacher, Kennet Eichhorn, Deyovaisio Zeefuik und Diego Demme sowie den noch einmal gesperrten Dawid Kownacki. Als Endspiel für die Aufstiegsambitionen betrachtet Leitl die Begegnung in Paderborn nicht. Allerdings beträgt der Abstand zum dritten Rang bereits sieben Punkte.

Doch Leitl verweist auf die verbesserte Spielanlage seiner Mannschaft, die sich irgendwann in den Ergebnissen widerspiegeln werde. Hertha sei weiterhin Jäger und angesichts der verbleibenden Spiele seien die Aufstiegsplätze noch zu erreichen.