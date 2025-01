Auf Wunsch von Cheftrainer Cristian Fiél kommt ein neuer Assistent. Der soll mit seiner Erfahrung in Berlin neue Impulse setzen.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat das Trainerteam um Armin Reutershahn als zusätzlichen Assistenzcoach von Cheftrainer Cristian Fiél erweitert. Der 64-Jährige erlebte als Co-Trainer von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, der TSG Hoffenheim, des VfB Stuttgart, des 1. FC Nürnberg, des Hamburger SV sowie des KFC Uerdingen über 1.000 Partien von der Seitenlinie mit – die meisten davon in der Bundesliga.

„Es geht immer darum, wie wir uns kontinuierlich verbessern können. Daher ist bereits in der Hinrunde bei mir der Wunsch entstanden, das Trainerteam mit einem Profil zu erweitern, welches wir in dieser Form bisher noch nicht im Staff haben. Armin erfüllt mit seiner Expertise und seinem riesigen Erfahrungsschatz genau dieses Profil und ich bin sehr froh und dankbar, dass es möglich war und wir ihn für die Aufgabe gewinnen konnten“, sagte Fiél in einer Vereinsmitteilung,