Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den Vertrag mit Abwehrspieler Deyovaisio Zeefuik verlängert. Der Niederländer bleibt bis 2027 in Berlin. „Deyo hat sich zu einem wichtigen Eckpfeiler für unsere Mannschaft entwickelt und ist mit seinem unermüdlichen Willen und Einsatz ein echtes Vorbild und eine Identifikationsfigur geworden“, erklärte Sportdirektor Benjamin Weber. Zeefuik war im Sommer 2020 vom FC Groningen an die Spree gewechselt.

„Ich fühle mich hier wohl und liebe es, für unsere Fans und in diesem Trikot auf dem Platz alles für das Team zu geben“, wurde der 27 Jahre alte Zeefuik in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Deshalb war es eine einfache Entscheidung, und ich freue mich, dass es für mich hier weitergeht. Ich habe mit Hertha BSC noch einiges vor.“



Im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Hannover 96 könnte der Niederländer sein 90. Spiel für die Berliner bestreiten.