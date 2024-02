Hertha will die selbst ausgebildeten Talente langfristig binden. Torhüter Tim Goller gehört dazu.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat das nächste Talent langfristig an den Verein gebunden. Nachdem in der vergangenen Woche Verteidiger Tim Hoffmann einen Profivertrag erhalten hatte, verlängerten die Blau-Weißen den Vertrag mit Torhüter Tim Goller bis 2027, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

„Tim hat in den vergangenen Jahren eine herausragende Entwicklung genommen und sein Talent eindrucksvoll bewiesen - ob in der U19, U23 oder im Training der Profis“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber über den 19-Jährigen, der seit 2017 das Trikot von Hertha trägt, „in ihm steckt noch großes Potenzial, das wir gemeinsam fördern möchten.“

Goller ist aktueller U19-Nationaltorwart und hat seit der U16 alle DFB-Teams durchlaufen. Der gebürtige Berliner hatte bereits die Sommervorbereitung bei den Profis absolviert und saß in der Hinrunde einmal auf der Bank der ersten Mannschaft. Für die U23 bestritt Goller fünf Partien in der Regionalliga.