Das italienische Unternehmen Zarotti ruft eine Sardellenpaste wegen möglicher Gesundheitsgefahr zurück. Was hinter dem Problem steckt und in welchen Bundesländern das Produkt verkauft wurde.

Parma/Erlangen - Das italienische Unternehmen Zarotti, Hersteller unter anderem von Fischkonserven, ruft eine Sardellenpaste zurück. Hintergrund sei eine mögliche Gesundheitsgefahr durch einen erhöhten Histamingehalt, teilte das Internetportal Lebensmittelwarnung.de mit. Erhöhte Histaminwerte in Lebensmitteln können Kopfschmerzen, Blutdruckabfall und Übelkeit hervorrufen. Auch Vergiftungen sind möglich.

Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen handelt es sich um das Produkt „Zarotti Pasta di acciughe - Sardellenpaste 60 Gramm“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.07.2026 und der Chargennummer LPH 024 24 07 2026.

Die Ware des Unternehmens aus Parma wurde demnach in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt vertrieben. Sie kann am Verkaufsort zurückgegeben werden.