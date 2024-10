Bevor es in den Winterbetrieb geht, werden die Schwebebahn und die Standseilbahn in Dresden auf Herz und Nieren überprüft.

Dresden - Aufgrund der routinemäßigen Herbstrevision stehen bei den Bergbahnen in Dresden jeweils zwei Wochen Betriebspause an. Bei der Schwebebahn beginnt die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung am kommenden Montag (4. November), wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilten. Die erste Fahrt der Schwebebahn startet am 16. November um 10.00 Uhr. Ab dann gilt der Winterfahrplan.

Bei der Überprüfung liegt den Angaben nach ein großes Augenmerk auf den Zustand der 33 Stahlstützen und des Fahrschienenträgers, an dem die beiden Wagen hängen. Auch die Elektrik, die Fördermaschine in der Bergstation, die Seilbahnsteuerung sowie alle Teile des Fahrwerks werden überprüft.

Im Anschluss an die Revision der Schwebebahn wechseln die Techniker zur benachbarten Standseilbahn, deren Revision vom 18. November bis 29. November 2024 stattfindet. Dort steht beispielsweise die optische Prüfung des Zugseils auf dem Programm.

Mit den Revisionen beenden beide Bahnen die Sommersaison. Während der Pause werden sie auch auf den Winterbetrieb vorbereitet. Im Anschluss gilt der übliche Winterfahrplan.