Erfurt - Im Verlauf der Woche erwartet die Menschen in Thüringen herbstliches Schmuddelwetter mit viel Regen. Ein Tief über der südlichen Nordsee ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Grund für das wechselhafte Wetter.

Heute ist es zumeist stark bewölkt mit Schauern. In den nördlichen Landesteilen seien Gewitter nicht ausgeschlossen, teilte der DWD weiter mit. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad, im Bergland nur bis 15 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch lockert es auf und es regnet nur noch vereinzelt. Die Werte sinken dabei auf bis zu 6 Grad. Am Mittwoch setzen sich die Schauer bei Temperaturen von 12 bis 15 Grad fort. In der Nacht lassen diese erneut leicht nach.

Zum Ende der Woche ändert sich den Angaben nach kaum etwas an den Aussichten: Regen und gelegentliche Auflockerungen wechseln sich ab. Am Donnerstag liegen die Werte bei kühlen 10 bis 13 Grad am Tag sowie bis zu 3 Grad in der Nacht zum Freitag.