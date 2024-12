In Helene Fischers Weihnachtsshow trat Florian Silbereisen als Überraschungsgast auf und sang mit seiner Ex-Partnerin ein Duett. Das brachte viele Klicks - und wird nun zur gemeinsamen Single.

Düsseldorf - Aus Ex-Partnern werden Duett-Partner: Schlagerstar Helene Fischer (40) hat eine gemeinsame Single mit Moderator Florian Silbereisen (43) veröffentlicht. Die beiden Showgrößen - einst liiert - singen zusammen „Schau mal herein“, eine deutsche Version des Hits „Stumblin' In“ von Chris Norman und Suzi Quatro.

Fischer und Silbereisen hatten das Duett bereits zusammen in der „Helene Fischer Show“ am ersten Weihnachtstag im ZDF präsentiert. Sie war in Düsseldorf vor rund 12.500 Zuschauern aufgezeichnet worden. Das dazugehörige Video wurde auf Youtube mehr als eine Million mal angeklickt - da lag es nahe, mit einer Single-Auskopplung nachzulegen. Das Lied wurde heute bei mehreren Streaminganbietern veröffentlicht.

„Auch wenn kein Feuer mehr brennt“

Fischer und Silbereisen waren einst zehn Jahre liiert und galten als Traumpaar der Schlagerwelt. 2018 wurde die Trennung publik. Die Schlagersängerin ist mittlerweile mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert und Mutter einer Tochter. In mehreren Fernsehshows präsentierten sich Silbereisen und Fischer seitdem trotz der Trennung als freundschaftlich verbunden.

Der Text des Duetts ist angesichts dieser privaten Vorgeschichte durchaus interessant. Fischer und Silbereisen singen unter anderem die Zeilen: „Und gibt es für mich ab und zu ein Problem, dann habe ich jemand, der kann nicht nur reden, der kann auch verstehen. Und wenn wir uns sehen, ist es immer noch schön!“. Oder: „Warum soll man sich denn nach so vielen Jahren nicht auch noch verstehen? Wenn man sich gut kennt, auch wenn kein Feuer mehr brennt.“

Helene Fischer hatte kurz nach der Show bereits ein anderes Duett aus der Sendung als Single veröffentlicht - das Lied „Wir“ mit Reinhard Mey (82).