Heiteres bis wolkiges Wetter am Dienstag in Sachsen erwartet

Wolken ziehen hinter dem Kronentor des Dresdner Zwingers am Himmel auf.

Dresden - Auf einen Mix aus Sonne und Wolken können sich die Menschen in Sachsen am Dienstag einstellen. Der Tag startet bewölkt, im Verlauf sind aber immer wieder längere heitere Phasen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Vor allem in den Abendstunden kann es längere Zeit sonnig werden. Bis auf 23 Grad steigen die Temperaturen.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bei um die acht Grad trocken und bewölkt. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südwest.