Heiter bis wolkig am Dienstag in Berlin und Brandenburg

Passanten gehen in Berlin-Mariendorf an blühenden Krokussen vorbei.

Berlin/Potsdam - Auf einen heiteren Vormittag können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Dienstag freuen. Dabei ist in den Morgenstunden mit Frost zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Tagsüber klettern die Temperaturen bis auf elf Grad. Im Nachmittagsverlauf ziehen dann aber zunehmend Wolken auf. Es bleibt weitgehend trocken und es weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bewölkt aber trocken. Vor allem im Süden Brandenburgs ist mit Frost bei minus ein Grad zu rechnen.