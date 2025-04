Stuttgart - Der anhaltende Heimfluch des VfB Stuttgart mit der sechsten Niederlage in Serie vor eigenem Publikum in der Fußball-Bundesliga nagt auch an Sebastian Hoeneß. Das späte 0:1 (0:0) im Nachbarschaftsduell mit dem stark abstiegsgefährdeten 1. FC Heidenheim sei „brutal“ gewesen, sagte der Coach: „Das war wie so ein kleiner Stich in unser VfB-Herz.“

Es sei „wirklich schwer“ zu akzeptieren, so Hoeneß. „Es ist tough gerade. Da will ich nicht drum herumreden“, räumte der 42-Jährige ein. „Fußball ist manchmal nicht zu erklären.“

VfB seit 18. Januar im eigenen Stadion ohne Bundesliga-Punkt

Trotz vieler Chancen und Überlegenheit verpassten die Schwaben den ersten Erfolg im eigenen Stadion in der Fußball-Bundesliga seit dem 18. Januar. Seitdem durften die Stuttgarter zu Hause nur über zwei Pokalsiege jubeln.

Das 0:1 von Heidenheims Joker Mathias Honsak fiel in der 89. Minute und verschärfte die Ergebniskrise des VfB. Eine Erklärung für den Negativrekord hat auch Hoeneß nicht parat.

„Wenn ich mir alle sechs Heimspiele anschaue, die wir verloren haben, ist es ganz schwer zu erklären, dass du von diesen keinen Punkt geholt hast“, sagte der Coach. „Fakt ist, dass wir sehr unzufrieden sind mit dieser Ergebnislage.“

Hoeneß verteidigt seine Mannschaft

Nur eine der vergangenen zehn Partien in der Bundesliga haben die Schwaben für sich entschieden. Der Sprung auf einen Europapokalplatz in der Liga ist praktisch ausgeschlossen.

„Ich habe heute keine Mannschaft gesehen, die verkopft war“, sagte Hoeneß bei DAZN. Er habe eine Mannschaft gesehen, die „ziemlich selbstbewusst“ gespielt habe. Er wolle sich demonstrativ vor seine Mannschaft stellen.

Rettet der DFB-Pokal-Sieg die Saison?

Mit einem Sieg im DFB-Pokalfinale am 24. Mai gegen Drittligist Arminia Bielefeld kann sich der VfB Stuttgart für die Europa League qualifizieren. Der Titelgewinn würde das Abschneiden in der Liga in den Hintergrund rücken.

Ob er die Gefahr sehe, dass der Druck vor dem DFB-Pokalfinale zu groß werde? „Nein, das ist ein Finale. Da geht es darum, dass du das gewinnst, unabhängig davon, was davor ist“, antwortete Hoeneß.