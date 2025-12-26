Eberswalde - Ein Einsatz des Rettungsdienstes ist Heiligabend in Eberswalde eskaliert: Ein 38-jähriger Mann mit Schnittverletzungen griff Rettungssanitäter und Polizisten an. Er stand unter Einfluss von Alkohol und Drogen, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag versuchte er, einen Beamten zu schlagen und im Krankenhaus einen Sanitäter zu beißen. Auf dem Weg ins Polizeigewahrsam bedrohte der Mann dann Polizeibeamte mit dem Tod. Warum der 38-Jährige wegen Schnittverletzungen behandelt werden musste, wurde nicht bekannt.