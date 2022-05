Heidi Klums Liebling: Was ist das Erfolsrezept von Lieselotte Reznicek?

Es hat bei „Germany’s Next Topmodel“, kurz: GNTM, immer Kandidatinnen gegeben, die herausstechen. Da waren die Zicken und die haushohen Favoritinnen, die jede Aufgabe mit Bravour gemeistert haben. Jene, die polarisieren, und jene, die gleich scharenweise Fans hatten. Und nun, in der 17. Staffel der seit 2006 ausgestrahlten TV-Show, in der „Model-Mama“ Heidi Klum publikumswirksam Talente für Laufsteg und Fotoproduktionen sucht, ist da Lieselotte. Lieselotte Reznicek, eine Frau von 66 Jahren und mit spannender Vita, die mit ihrer unbedarft-offenen Art ihren größten Fan offenbar in der Gastgeberin gefunden hat.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<