Luckenwalde - Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Dienstag zwölf Menschen aus einem brennenden Haus in Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) evakuiert. Eine Person sei mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Die evakuierten Hausbewohner wurden vorerst in einer Turnhalle untergebracht. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens seien noch unklar. Ausgebrochen sei das Feuer im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses.