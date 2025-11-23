Berlin - Ein Hausboot hat auf der Spree in Berlin-Friedrichshain gebrannt. Am Morgen suchte ein Hubschrauber nach möglichen Verletzten im Wasser, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Die Löscharbeiten gestalteten sich demnach schwierig, weil das Hausboot 50 Meter vom Ufer entfernt schwamm. Von einem Boot der Wasserschutzpolizei und einem Boot der Feuerwehr aus konnten die Einsatzkräfte die Flammen schließlich löschen, wie es hieß. Zahlreiche Anrufer hatten die Feuerwehr den Angaben zufolge zum Brand alarmiert.