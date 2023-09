Hausbesetzung in Leipzig: Spontanversammlung vor dem Gebäude

Leipzig - Mehrere Menschen haben nach Angaben der Polizei ein Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf besetzt. Vor dem Gebäude versammelten sich am Samstagabend außerdem mehrere Menschen unter dem Motto „Die Häuser gehören uns“ zu einer Spontanversammlung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Versammlung dauere weiterhin an, bislang sei sie friedlich verlaufen, berichteten die Beamten. Vereinzelt soll es zur Verwendung von Pyrotechnik gekommen sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes des Hausfriedensbruchs.