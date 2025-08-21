weather wolkig
  3. Maroder Leerstand: Haus in Mühlhäuser Innenstadt eingestürzt

Ein Haus in der Innenstadt von Mühlhausen verfällt zunehmend - dann kommt es zum Äußersten.

Von dpa 21.08.2025, 13:45
Nachdem ein leerstehendes Haus am Mittwoch in der Innenstadt von Mühlhausen eingestürzt ist, waren Feuerwehr und Polizei gefragt. Absperrungen mussten eingerichtet werden, um einen Notabriss durchzuführen. (Symbolbild)
David Inderlied/dpa

Mühlhausen - Ein marodes und unbewohntes Haus in der Innenstadt von Mühlhausen ist teilweise eingestürzt und hat so zu einem größeren Einsatz für Polizei und Feuerwehr geführt. Experteneinschätzung zufolge drohten weitere Teile des an einer vielbefahrenen Bundesstraße gelegenen Gebäudes nach dem Einsturz am Mittwochnachmittag ebenfalls zusammenzubrechen, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet ab, damit das Haus schnellstmöglich gezielt abgerissen werden konnte. Von Verletzten berichtete die Polizei bislang nicht.