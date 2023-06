Leisnig - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Mittelsachsen sind fünf Bewohner verletzt und 51 evakuiert worden. Mehrere Wohnungen seien aufgrund des Feuers am Donnerstagabend in Leisnig nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei in der Nacht mit. Ein Bewohner wurde aufgrund des Rauches leicht verletzt und ambulant behandelt. Vier weitere kamen mit einem Schock ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 100.000 Euro. Die evakuierten Bewohner wurden in einer Notunterkunft untergebracht. Die Löschungsarbeiten dauerten etwa zweieinhalb Stunden.